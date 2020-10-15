Украине бы так: Индия в сутки провела более миллиона тестов на COVID-19

В течение последних суток Индия установила рекорд по количеству проведённых тестов на COVID-19, проверив более миллиона человек.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Синьхуа.

«Учитывая 1 145 015 тестов, проведённых в течение 24 часов, общее их количество достигло 90 090 122», — рассказали в министерстве здравоохранения Индии.

Отмечается, что сейчас над получением результатов анализа работают 1 900 лабораторий и, таким образом, страна потенциально способна проводить более 15 миллионов тестов в сутки.



По информации worldometers.info, на утро 15 октября на территории Индии насчитано 7 307 097 случаев инфицирования COVID-19 и зарегистрировано 111 311 смертей. По количеству инфицированных Индия в мире уступает только Штатам, а по количеству погибших — США и Бразилии.

С начала пандемии в мире обнаружено 38 747 126 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 1 096 888 человек.

Как сообщала Одесса News, группа учёных из Индии разработала недорогой и быстрый бумажный тест на коронавирус.