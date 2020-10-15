КТ и рентген в Украине бесплатные, если врач подозревает COVID-19

Компьютерная томография и рентген при подозрении на COVID-19 — бесплатные при наличии направления от врача.

Об этом заявил Министр здравоохранения Максим Степанов.

«Для пациента проведение компьютерной томографии и рентгена при подозрении на COVID-19 бесплатные. Компьютерная томография и рентген внесены в перечень обследований в ковидный пакет. Если есть соответствующее направление семейного или лечащего врача на КТ и рентген, эту услугу должны предоставить бесплатно», — сказал Степанов.

Он отметил, что если у пациента требуют оплату за проведение КТ или рентгена при подозрении на COVID-19, необходимо сообщать на горячую линию Нацслужбы здравоохранения Украины 16-77 или оставить официальную жалобу на сайте Минздрава.

При наличии жалобы, Минздрав рассмотрит конкретный случай, и, по словам Степанова, сразу выстраивается механизм, чтобы такие вещи не происходили системно.

Между тем, по данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, в Украине за последние сутки 5 062 новых случая коронавируса, всего на 15 октября подтверждено 281 239 случаев COVID-19, из них смертельных 5 302.

В течение суток зафиксировано 73 новых летальных случая.

Выздоровел за минувшие сутки 951 человек. Всего с начала пандемии с болезнью справились 119 650 пациентов. Болеют сейчас 156 287 человек.

Больше всего заболевших коронавирусом в Украине в трёх регионах: г.Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 162 человек, в том числе у 13-ти детей.