Разбираться со скандалом в одесской больнице №5 приехал глава Нацслужбы здоровья

3 декабря руководитель Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский ознакомился с работой двух опорных больниц Одессы по COVID-19 — городской клинической инфекционной больницы и городской больницы №5.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Мы были в Одессе три месяца назад и наблюдали за подготовкой больниц к росту заболеваемости. Следует отметить, что за это время сделано много. В целом ситуация в Одессе контролируемая. Есть источники кислорода, пациенты получают медицинскую помощь. Медицинский персонал настроен на работу, мы увидели, что врачи и медсёстры обучены защищать себя от заражения и умеют работать с этим заболеванием», — отметил Андрей Виленский.

По оценкам НСЗУ, Одесская область входит в перечень регионов, где прогнозируется напряжённая эпидситуация по COVID-19, если не будут приняты более жёсткие карантинные ограничения на государственном уровне.

«Карантинные мероприятия Правительство вводит в соответствии с эпидситуацией на территории Украины. Но кроме этого, очень важна самодисциплина граждан. Необходимо соблюдать социальную дистанцию и правильно использовать средства индивидуальной защиты. Если все будут сознательными, это поможет снизить передачу инфекции и разорвать цепочку заболеваемости, тогда мы будем иметь меньше негативных последствий», — подчеркнул Андрей Виленский.



Глава НСЗУ также принял участие в совещании в облгосадминистрации, где поднимались вопросы развёртывания дополнительных больничных коек, обеспечения учреждений кислородом, финансировании больниц.



Главу НСЗУ проинформировали, о включении в перечень «ковидных» областного глазного госпиталя на 110 коек и железнодорожной больницы на 100 коек. С понедельника будет открыт для больных Covid-19 Центр социально значимых болезней в корпусе на улице Ядова для 70 больных.

Как сообщала Одесса News, в соцсетях появились фотографии из корпусов одесской горбольницы №5 на Троицкой улице, где размещают больных с подозрением на COVID-19. На снимках – тела пациентов, которые лежат в коридорах медучреждения рядом с невывезенными телами умерших.

Фото: ООГА, Оdessa Online

Видео: «Одесса»