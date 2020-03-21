В воскресенье в Черноморск прибывает паром с украинцами из Турции

Из Турции в Украину отправился паром, на борту которого 38 украинцев.

Об этом сообщает собкор Укринформа в Турции.



«После регистрации, перед посадкой у пассажиров уточнили о состоянии здоровья, замерили температуру. Выход из порта несколько задержался, как объяснили, это было связано с разгрузкой и загрузкой», — рассказал агентству один из пассажиров парома.



Как уточнили в Консульстве при посольстве Украины в Анкаре, на борту находится 38 граждан Украины, которые возвращаются на родину.



Судно отправилось из порта Карасу, что на в провинции Сакарья, в порт Черноморск.

Рейс осуществляет грузо-пассажирское судно «Вильнюс», в пассажирском комплексе которого заявлено 108 мест.

Судно вышло из порта ориентировочно в 16.00 по киевскому времени, рейс продлится около суток.



Посольство Украины в Турции обеспечило собственными силами трансфер из Анкары в порт в Карасу.

Кстати. По состоянию на утро 21 марта в мире зарегистрировано 276 462 случаев заражения коронавирусом, из которых 91 954 человека выздоровели и 11 417 умерли.

В Китае на сегодня зарегистрировано 81 008 случаев заболевания, погибших 3 255, выздоровевших — 71 740 человек.

В Италии зафиксировали 47 021 случаев Covid-19, 4 032 смертей и 5 129 случаев выздоровления.

Испания зарегистрировала более 21 тыс. случаев заболевания, 1 093 оказались летальны.

В Германии заболели 19 848 человек, из них 68 погибли и 180 вылечились.

В США количество заболевших составляет 19 773 человека, а число летальных исходов достигло 275.

В Иране коронавирусом заразились 19 644 человек, в частности 1 433 погибли и 6 745 выздоровели.

Во Франции зафиксировали 12 612 случаев Covid-19, выздоровели 1587 человек, 450 погибли.

В Южной Корее обнаружили 8 799 случаев заболевания, зафиксировали 102 смерти, выздоровели 2 612 человек.

В Швейцарии в настоящее время зафиксировано 5 615 случаев коронавируса, в Великобритании — 3 985, Нидерландах — 2 994, Австрии — 2 649, Бельгии — 2 257, Норвегии — 1 959, Швеции — 1639, Дании — 1 255.

В Канаде, Австралии, Малайзии, Португалии и Японии зарегистрировано чуть более тысячи случаев.

В Украине, как сообщала Одесса News, подтверждён 41 случай COVID-19: Черновицкая (25), Киев (3), Киевская (3), Житомирская (2), Ивано-Франковская (2), Днепропетровская (2), Донецкая (1), Харьковская (1), Львовская (1), Тернопольская (1) области; три смерти.

В Одессе и области не зарегистрирован ни один случай заболевания.

Фото: Укринформ