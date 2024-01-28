«Моряки» проиграли тренировочный матч австрийцам

Футболисты одесского «Черноморца» сыграли в Турции уже пятый тренировочный матч.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Отмечается, что со счётом 2:0 победила австрийская команда «Райндорф Альтах».

После серии неудач в товарищеских матчах одесские футболисты продолжают тренировочный сбор в Турции.

Первый матч Чемпионата Украины по футболу после тренировочных сборов «Черноморец» проведёт 24 февраля с киевской командой «Оболонь».

Одесса News информировала, что 20 января в тренировочном лагере прошёл очередной спарринг: «моряки» играли против команды «Дрита» (Гнилане, Косово) и проиграли со счётом 1:3, а 21 января — команде «ТС Гелакси» (Камеелровье, Южно-Африканская Республика) – 0:4.

Фото: ФК «Черноморец»

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