Одесские «моряки» продолжают тренировочные будни в Турции

На турецком средиземноморье футболисты одесского «Черноморца» продолжают готовиться к весенней части сезона 2023-2024 годов.
Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».
Отмечается, что тренировочные занятия проходят при любой погоде.
20 января в тренировочном лагере прошёл очередной спарринг: «моряки» играли против команды «Дрита» (Гнилане, Косово) и проиграли со счётом 1:3.
Одесса News информировала, что футболисты одесского «Черноморца» 16 января 2024 года провели матч на турецком тренировочном сборе с венгерской командой «Уйпешт» из Будапешта.
Фото и видео: ФК «Черноморец»
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