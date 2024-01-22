Одесские «моряки» продолжают тренировочные будни в Турции

На турецком средиземноморье футболисты одесского «Черноморца» продолжают готовиться к весенней части сезона 2023-2024 годов.

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Отмечается, что тренировочные занятия проходят при любой погоде.

20 января в тренировочном лагере прошёл очередной спарринг: «моряки» играли против команды «Дрита» (Гнилане, Косово) и проиграли со счётом 1:3.

Неудачным для «Черноморца» выдался и вчерашний матч с командой «ТС Гелакси» (Камеелровье, Южно-Африканская Республика) – 0:4 на стадион «Emirhan sport center» в Турции. Правда, как отмечается, в этом матче не участвовали «моряки», отыгравшие накануне поединок против «Дриты». Фактически на поле был молодёжно-юношеский (особенно во втором тайме) состав «Черноморца».



Одесса News информировала, что футболисты одесского «Черноморца» 16 января 2024 года провели матч на турецком тренировочном сборе с венгерской командой «Уйпешт» из Будапешта.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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