Киберполиция блокировала в Одессе каналы с доступом к телевидению страны-агрессора

В Одесской области правоохранители блокировали несколько каналов, предоставлявших доступ к пропагандистскому телевидению страны-агрессора.

Беспрепятственный просмотр российских телеканалов предоставляли физические лица и предприниматели, занимавшиеся прошивкой и продажей ТВ-тюнеров, — говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что несмотря на запрет Совета национальной безопасности и обороны Украины, предприниматели настраивали цифровое оборудование так, чтобы оно обеспечивало приём и раскодирование программ России.

Правоохранители провели ряд обысков в Одессе, Раздельной и Белгород-Днестровском по местам проживания и противоправной деятельности лиц. Изъяли компьютерное и программное оборудование, устройства для настройки спутникового и аналогового телевидения, жёсткие диски, ТВ-тюнеры, флеш-накопители, мобильные телефоны и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Ею квалифицируется несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, если они привели к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или нарушению установленного порядка её маршрутизации.

Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от 119 до 170 тысяч гривен или лишением свободы сроком от трёх до восьми лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет или без такого.

В рамках производства все изъятые электронные устройства будут направлены на экспертизу. Продолжается следствие.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области Департамента киберполиции НПУ обнаружили и прекратили работу нескольких колл-центров.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy