В Одессе разоблачены 2 коллаборанта, выполнявших задание российского ТВ

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачены два жителя Одессы, которым сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, псевдожурналист совместно со своим приятелем по заказу российского пропагандистского телеканала «РЕН-ТВ» создали аудиовизуальное произведение с фейковой информацией об обстоятельствах мобилизации в Одессе.

«Для выполнения задания российских телевизионщиков они записали постановочное интервью с якобы сотрудником Одесского областного ТЦК и СП, где он пропагандировал следующие идеи: власти Украины отправляют мобилизованных на смерть; украинское общество не желает участвовать в отпоре и сдерживании вооружённой агрессии РФ; военнослужащих ВСУ и других сил обороны мобилизуют исключительно принудительно. Содержание вопросов и ответов, высказанных в интервью, подозреваемые получили от российских пропагандистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что враждебная пропаганда, подготовленная одесскими коллаборантами, транслировалась на российском государственном телеканале РЕН ТВ и в сети Интернет.

По ходатайству прокурора подозреваемые находятся под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, прокуроры Одесской областной прокуратуры в июне 2023 года направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту его участия в террористической организации.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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