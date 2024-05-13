Путин уволил министра обороны и секретаря Совбеза

После своей инаугурации лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин провёл ряд кадровых изменений в высшем эшелоне власти.

В частности, Путин уволил секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева «в связи с переходом на другую работу», как говорится на сайте Кремля.

Бывший глава оборонного ведомства Сергей Шойгу указом Путина назначен секретарём Совета безопасности РФ, отмечается на сайте Кремля, вместо Патрушева.

Николай Патрушев

Шойгу в должности секретаря российского Совбеза будет одновременно заместителем Путина в военно-промышленной комиссии РФ, рассказал его спикер Дмитрий Песков, которого цитирует пропагандистское агентство ТАСС. Песков добавил, что в Кремле «в течение ближайших нескольких дней» проинформируют о новом назначении Патрушева.

Сергей Шойгу

Путин предложил назначить Андрея Белоусова, занимавшего должность первого заместителя председателя правительства РФ. министром обороны. Об этом 12 мая сообщается в Telegram российского Совета Федерации.

«В Совет Федерации поступили предложенные Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложен на должность министра обороны – Белоусов Андрей Рэмович», – сказано в сообщении.

Андрей Белоусов

Как указано на сайте российского кабмина, у Белоусова – экономическое высшее образование. C 2012-го по 2013 год он занимал должность министра экономического развития РФ, с 2013-го по 2020 год – помощника президента РФ, а в январе 2020 года был назначен первым замглавы правительства.

Шойгу родом из российской республики Тува, находился на должности министра обороны России с 2012 года. До того он 18 лет возглавлял МЧС РФ. По данным источников агентства Bloomberg, Шойгу был в числе нескольких «ястребов», с которыми Путин принимал решение начать войну против Украины.

В августе 2022 года британская разведка сообщила, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт, регулярно насмехаются над ним. В июне 2023 года западные СМИ увидели признаки того, что Пути охладел к Шойгу.

Министром иностранных дел Путин вновь предлагает Сергея Лаврова.

Сергей Лавров

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