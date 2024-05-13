Путин уволил министра обороны и секретаря Совбеза

После своей инаугурации лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин провёл ряд кадровых изменений в высшем эшелоне власти.
В частности, Путин уволил секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева «в связи с переходом на другую работу», как говорится на сайте Кремля.
Бывший глава оборонного ведомства Сергей Шойгу указом Путина назначен секретарём Совета безопасности РФ, отмечается на сайте Кремля, вместо Патрушева.
Шойгу в должности секретаря российского Совбеза будет одновременно заместителем Путина в военно-промышленной комиссии РФ, рассказал его спикер Дмитрий Песков, которого цитирует пропагандистское агентство ТАСС. Песков добавил, что в Кремле «в течение ближайших нескольких дней» проинформируют о новом назначении Патрушева.
Путин предложил назначить Андрея Белоусова, занимавшего должность первого заместителя председателя правительства РФ. министром обороны. Об этом 12 мая сообщается в Telegram российского Совета Федерации.
«В Совет Федерации поступили предложенные Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложен на должность министра обороны – Белоусов Андрей Рэмович», – сказано в сообщении.
Как указано на сайте российского кабмина, у Белоусова – экономическое высшее образование. C 2012-го по 2013 год он занимал должность министра экономического развития РФ, с 2013-го по 2020 год – помощника президента РФ, а в январе 2020 года был назначен первым замглавы правительства.
Шойгу родом из российской республики Тува, находился на должности министра обороны России с 2012 года. До того он 18 лет возглавлял МЧС РФ. По данным источников агентства Bloomberg, Шойгу был в числе нескольких «ястребов», с которыми Путин принимал решение начать войну против Украины.
В августе 2022 года британская разведка сообщила, что из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт, регулярно насмехаются над ним. В июне 2023 года западные СМИ увидели признаки того, что Пути охладел к Шойгу.
Министром иностранных дел Путин вновь предлагает Сергея Лаврова.
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