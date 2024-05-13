Футболисты «Черноморца» разгромили харьковский «Металлист»

12 мая в Одессе в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги футболисты ФК «Черноморец» со счётом 3:0 победили харьковскую команду «Металлист 1925».

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Черноморец».

Отмечается, что в начале встречи несколько опасных ударов нанесли футболисты харьковского клуба.

«Уже на 2-й минуте после углового Юсов пробил головой с 8 метров рядом со стойкой, на 12-й Капинус «выстрелил» от угла штрафной (Варакута был наготове). На 14-й минуте «Металлист 1925» начал спасать Мозиль, парировавший удар Путри в ближний угол ворот. На 21-й минуте Безуглый ногой попал в грудь Авагимяну и совершенно справедливо увидел перед собой красную карточку. На реализацию численного преимущества у «моряков» ушло полтайма», — говорится в комментарии к матчу.

Вскоре в атаку пошли «моряки»: первый удар нашего хавбека Васильева парировал голкипер гостей, второй стал голевым помогал Штогрин) – 1:0.

После перерыва с реализацией у «моряков» дело наладилось. Комбинация Авагимян–Путря–Бойчук (пас пятой!)–Штогрин сменила счёт на 2:0. Проход Бадибанги к лицевой линии и диагональный прострел свободного от опеки Бойчука – 3:0.

За четверть часа до окончания матча был шанс «размочить» счёт у гостей, но прекрасно сыграл вратарь «моряков».

Таким образом, «Черноморец» после пяти поражений одержал уверенную победу, которая позволила нашей команде подняться на 7-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 пункта. «Металлист 1925» занимает последнюю позицию — у них 22 очка.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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