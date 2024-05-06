«Шахтёр» дважды за одну неделю одержал результативную победу над «Черноморцем»

5 мая на стадионе «Левый берег» в Киевской области донецкий «Шахтёр» победил «Черноморец» в домашнем матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги со счётом 3:0 и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Как сообщает ФК «Черноморец», уже на 19-й минуте встречи «горняки» открыли счёт в матче, а через четыре минуты увеличили своё преимущество.

Во втором тайме Кевин реализовал пенальти и сделал счёт разгромным.

Таким образом, «Шахтёр» вернул себе преимущество над «Динамо» в четыре очка и возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 67 пунктов, «Черноморец» идёт десятым, у них 29 очков.

11 мая «Шахтёр» и «Динамо» проведут ключевой матч сезона, который фактически определит чемпиона.

Одесса News информировала, что 1 мая на стадионе «Левый берег» в Киевской области «Черноморец» проиграл «Шахтёру» со счётом 1:4.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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