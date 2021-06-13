В Одессе стартовал массовый забег на 4,2 километра

Утром 13 июня стартовал VI Одесский полумарафон «6-й Таврия В», в котором приняли участие более 2 тысяч бегунов.

Об этом сообщает корреспондент Одесса News c мест проведения этого спортивного мероприятия.

Тысячи одесситов и гостей города смогли пробежаться по улицам Одессы. Для этого достаточно было предварительно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

После небольшого торжественного открытия, во время которого с напутствием выступил заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман, спортсмены отправились к месту старта. В соревнованиях приняли участие также и депутаты Одесского городского совета.



Старт главного забега (21+ км) начался от памятника Дюку де Ришелье.

Помимо, собственно, полумарафона (21+ км), участники соревновались на дистанциях 10 км, 4,2 км, отдельно в детских и семейных стартах, а также в забегах участников боевых действий.

Забеги проводились с соблюдением масочного режима, однако некоторые участники теряли маски уже на старте.

В полумарафоне приняли участие не только бегуны из всех уголков Украины, но также из Польши, Беларуси, Молдовы, Финляндии и даже США.

Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов Украины, зафиксировала рекорд Украины с маленьким рекордсменом на «ранбайке». Он участвовал в забеге на 4.2 километра. Льву Прищепе — 4 года и 4 месяца

Все участники, преодолевшие свою дистанцию, получили памятную медаль финалиста, а абсолютные победители — денежные премии. Валентина Верецкая и Вадим Рогозовский стали победителями одесских забегов.

Фото и видео: Одесса News/Александр Александров

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий