25-27 сентября — Odessa JazzFest под открытым небом

С 25 по 27 сентября в Одессе в 20-й раз пройдёт Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest.

Юбилейный праздник импровизационной музыки в этот раз состоится полностью под открытым небом — на сцене Летнего театра в Горсаду Одессы (ул. Преображенская, 24).

Вход будет бесплатным.

Отказ от привычного любителям джаза зального формата концертов в Филармонии объясняется эпидемиологической ситуацией в мире. Концерты опен-эйр с максимальным соблюдением противоэпидемиологических требований (социальная дистанция и масочный режим) позволят не подвергать излишнему риску здоровье как исполнителей, так и слушателей.