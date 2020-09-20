COVID-19 в Одесской области: за сутки выздоровели 3 человека, заболели 217

За прошедшие сутки в Одесской области 217 человек пополнили ряды больных коронавирусом.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

По состоянию на утро 20 сентября, в Одесской области лабораторно подтверждено 11 422 случая COVID-19.

Выздоровели 2 427 пациентов, за прошедшие сутки выздоровели аж 3 человека.

Всего в одесском регионе с начала пандемии умерли от коронавируса 160 человек, за прошедшие сутки 0 смертельных случаях в регионе не сообщается.

Сейчас болеют 8 835 пациентов, причём ещё 13 207 человек подозреваются в том, что они инфицированы, и ждут результатов повторных тестирований.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Свято-Успенском мужском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенном на Большом Фонтане в Одессе. Лаборатория подтвердила шесть случаев заболевания среди насельников обители. Все они монахи. 88 людей, контактировавших с заболевшими, находятся на самоизоляции. У них взяли биоматериалы для проведения ПЦР-анализа. Всего в монастыре обитает примерно 300 человек, в том числе митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Обнаружили больных COVID-19 в Татарбунарской районной больнице и Южненском городском совете.

Одесская область по итогам вчерашнего дня входит в тройку регионов с наибольшим количеством заболевших за сутки. Впереди — Харьковская область (424 заболевших за сутки) и город Киев (343).

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Всего в Украине за истекшие сутки обнаружили 2 966 новых случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 175 678.

От осложнений, вызванных коронавирусом за сутки, умер 41 человек, в целом по стране на 20 сентября зафиксировано 3 557 летальных случаев.

В то же время выздоровели за сутки 758 больных COVID-19, всего от коронавируса вылечились 77 512 человек.

Фото: Православная Одесса

Инфографика: Укринформ