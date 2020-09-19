В Одесской области за сутки диагноз «СOVID-19» поставили 281 жителю

За прошедшие сутки в Одесской области 281 человек пополнил ряды больных коронавирусом.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

По состоянию на утро 19 сентября в Одесской области лабораторно подтверждено 11 205 случаев COVID-19.

Выздоровели 2 424 пациента, за прошедшие сутки выздоровевших нет.

Всего в одесском регионе с начала пандемии умерли от коронавируса 160 человек, за прошедшие сутки — двое.

Сейчас болеют 8 621 пациент.

Вспышка коронавируса зарегистрирована в Татарбунарской районной больнице и Южненском городском совете.

Как сообщала Одесса News, Одесская область занимает третью позицию в Украине по количеству заболевших за сутки: Киев (400), Тернопольская (311), Одесская (281) области.