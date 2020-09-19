Одесский парк имени Шевченко приглашает на выставку об истории судоходства

В парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко в Одессе, на площадке «Огни Маяка», под открытым небом открылась обновлённая экспозиция об истории судоходства и мореплавания.

Время работы — с 10:00 до 16:00.

Среди прочих экспонатов на выставке представлены корабли в натуральную величину. Для воссоздания кораблей в том виде, в каком они использовались нашими предками, проводится огромная работа – от изучения архивов и подготовки материалов до сборки судна по старым технологиям и испытания морем.

Одной из последних работ является казацкая «Чайка», представленная на выставке пока в незавершённом виде. Она станет центральным экспонатом уже следующей экспозиции, которая традиционно запланирована на сентябрь следующего года.

Инициатор выставки, доктор технических наук Игорь Мельник рассказал, что с 1988 года группа энтузиастов занимается исследованиями в области истории древнего и средневекового мореплавания и кораблестроения.

За прошедшие годы реконструированы в натуральную величину более десяти древнейших и средневековых плавсредств: челнов, плотов, кораблей и судов. Более того, они прошли ряд экспериментальных плаваний в Чёрном, Мраморном и Средиземном морях, Атлантическом океане и по реке Дунай.

Выставка не смогла вместить все реконструированные суда, часть из них представлена на фотографиях.

Отдельный раздел выставки посвящён реконструкции древних якорей, уникальную историю которых хранят воды Одесского залива.

Ещё один раздел посвящён примитивным плавающим средствам, которые человек строил по всему миру для использования в закрытых водоёмах, морях и океанах. К ним можно отнести всевозможные плоты, плетёные корзины, однодеревки и другие плавающие средства.

Выставка поможет окунуться в прошлое нашего уникального и неповторимого края – Северного и Северо-Западного Причерноморья, воды и берега которого видели десятки племён и народов за свою более чем трёхтысячелетнюю историю.

Экспозиция продлится месяц.