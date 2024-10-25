В Одесской филармонии пройдёт семейный Halloween фестиваль «Одесса-мама»

26 и 27 октября в Итальянском Дворе Одесской филармонии пройдёт главный семейный фестиваль еды и хендмейда «Одесса Мама» в рамках Halloween фестиваля.

Фудкорты от ресторанов города и кафе, уличная еда, тематические декорации и фотозоны в стиле Halloween, выставка хендмейда, крафтовые продукты ожидают гостей.

Разнообразные активности в течение всего дня, выступления одесских групп, детские интерактивы, большая детская зона с аттракционами и батутами, мастер-классы для детей также заинтересуют многих.

Приходите к 11 часам.

Стоимость билетов 150 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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