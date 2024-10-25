Сырский опроверг слова Путина об окружении военных ВСУ в Курской области

Заявление Владимира Путина об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности.

Об этом 25 октября написал главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в Telegram.

«Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальной ситуации. Украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага. Несмотря на безумное давление противника на этом направлении, оккупанты несут ощутимые потери в личном составе и военной технике», – отметил Сырский.

Путин заявил 24 октября на саммите БРИКС в Казани, что ВС РФ двигаются вперёд по всем участкам линии столкновения. По его словам, в Курской области якобы окружено около 2 тыс. украинских военных, его цитирует пропагандистское агентство ТАСС.

Одесса News информировала, что с 6 августа 2024 года ВСУ ведут наступательную операцию на территории Курской области РФ.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy