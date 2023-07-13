В кулуарах вильнюсского саммита НАТО Зеленского попросили «остыть»

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с лидерами НАТО в Вильнюсе (Литва) 11 июля «разгорячился».

Как говорится в материале Bloomberg, пишет издание ГОРДОН, Зеленский был возмущён и назвал «абсурдным» нежелание дать Украине чёткие сроки членства в НАТО.

Утверждается, что такая «вспышка» разозлила партнёров Украины, которые направили Киеву «оружие и помощь на миллиарды долларов». Собеседник Bloomberg рассказал, что Зеленскому отправили послание, что ему нужно «остыть и посмотреть на полный пакет помощи».

В статье говорится, что лидеры НАТО действительно пытались найти формулировки, которые выглядели бы «как прогресс» и которые Украина могла бы представить «как прогресс», но которые бы не приближали Альянс к войне со страной-агрессором Россией и «ядерным оружием».

Перед саммитом симпатизирующие Украине дипломаты настаивали на том, что Киев выдвигает «реалистичные требования по вопросу членства», говорится в статье. Но именно США и Германия настаивали на том, что необходимо отказаться от обязательств по присоединению Украины к Альянсу, подчёркивает Bloomberg.

Как сказано в материале, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц «опасались зайти слишком далеко».

Bloomberg отметило: оказалось, что политическая реальность не соответствует ожиданиям украинского правительства, хоть в конечном итоге Киев и получил обязательства относительно возможного будущего членства и новые гарантии безопасности со стороны стран «Группы семи».

Как сообщала Одесса News, 11–12 июля в Литве прошёл саммит НАТО. В первый день саммита СМИ сообщали, что Зеленский пытался, прибегая к «жёсткой публичной дипломатии», заставить НАТО переписать итоговое коммюнике.

В итоговом документе саммита говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен ПДЧ, но пока в нём нет и приглашения в Альянс. «Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия», – сказано в коммюнике.

Зеленский такие результаты назвал «хорошими, но не идеальными».

На критику Зеленского отреагировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сказав, что Великобритания и её союзники по НАТО хотели бы видеть от Украины больше благодарности.

На полях саммита НАТО с участием Владимира Зеленского лидеры стран «Группы семи» (G7) согласовали совместную декларацию о поддержке Украины, в которой подтвердили, что безопасность нашего государства является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона.

Фото: ОПУ

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