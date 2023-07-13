Одесская область переходит в жёсткий режим детенизации экспорта продукции

Преодоление теневых механизмов, детенизация и деофшоризация экономики – задача не из лёгких, но необходимых для каждого гражданина и страны в целом. Тем более в это время. Не допустить её можно при партнёрстве и объединении усилий власти и легального бизнеса.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

В связи с этим объявлено, что Одесская область переходит на жёсткий режим детенизации экспорта продукции и инициирует подписание Открытого меморандума о сотрудничестве между ООГА, органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования.

Отмечается, что этот меморандум — взаимный, добровольный и паритетный.

«Он определяет укрепление сотрудничества в аграрном, транспортном и продовольственном секторах, стратегическое партнёрство по решению вопросов продовольственной безопасности. Один из важных пунктов меморандума — обеспечение прозрачности цепей поставок от производителя к потребителю, в частности, подтверждение происхождения и качества украинской агропродукции, поставляемой на мировые рынки», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что подписанты меморандума будут иметь возможность обращаться к государству в лице Одесской ОГА за поддержкой, в частности, в развитии новой экспортной инфраструктуры, равных условий для ведения бизнеса и за консультацией совместных действий.

К Меморандуму уже присоединились Украинская Зерновая Ассоциация, ООО «Дельта Уилмар Украина», ООО СП «НИБУЛОН».

«Меморандум открыт, поэтому Одесская ОВА приглашает всех желающих. Информацию о намерении присоединиться необходимо отправлять по электронному адресу Одесской областной государственной (военной) администрации genotdel@odessa.gov.ua и по адресу: проспект Шевченко, 4, г. Одесса, 65032.», — сообщается в информации.

Как сообщала Одесса News, известный в Украине и за рубежом производитель «Чумак» решил построить завод в Одесской области.

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