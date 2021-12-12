Полиция и «Тузловские лиманы» договорились о сотрудничестве во имя сохранения природы

11 декабря подписан меморандум между двумя государственными учреждениями о сотрудничестве и взаимодействии — Национальным природным парком «Тузловские лиманы» и Главным управлением Нацполиции Украины в Одесской области.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

Отмечается, что подписанный документ «свидетельствует о взаимопонимании, намерениях и механизмах взаимодействия двух государственных учреждений сохранить уникальную природу страны и поддерживать правопорядок на территории нацпарка и на его прилегающих территориях».

Меморандум подписали директор НПП «Тузловские лиманы» Ирина Выхристюк и заместитель начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Александр Гостищев.



Эколог напоминает, что и без меморандума уже есть опыт действенного взаимодействия полиции и сотрудников НПП во время демонтажа браконьерских гардов на 2 км песчаной сыпи для масштабного выпуска кефали в Чёрное море на зимовку.

Одесса News неоднократно сообщала о фактах «крышевания» местной полицией браконьеров в НПП «Тузловские лиманы».

Фото и видео: Иван Русев/Facebook

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