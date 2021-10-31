Ко Дню Чёрного моря в «Тузловских лиманах» удалось преодолеть браконьерскую орду

Национальный природный парк «Тузловские лиманы», что в Одесской области, отметил Международный день Чёрного моря очередной победой над браконьерами.

О ней рассказал на своей странице в Facebook доктор биологических наук, одесский эколог Иван Русев.

«31 октября коллективу НПП «Тузловские лиманы» вместе с друзьями нацпарка удалось сделать небольшой, но очень важный подарок Чёрному морю», — пишет Русев.

«В преддверии Международного Дня Чёрного моря, который отмечается сегодня, впервые за многие годы Службе госохраны нацпарка удалось демонтировать браконьерские орудия лова, так называемые гарды. После неоднократных предписаний, их игнорирования браконьерами, в ход пошли пилы, топоры, лом и вдохновение. Некоторые инспектора нацпарка, работая на пределе, не выходили из воды по 2-3 часа, чтобы справиться с важной работой. А в это время стая за стаей рыб уплывали из Тузловских лиманов на тёплую воду Чёрного моря», — рассказывает эколог.



Иван Русев сообщает, что по вине так называемого ООО «Институт морской аквакультуры» (раньше ОК «Гранит-2») канал был полностью перекрыт гардами, и миграция рыб заканчивалась в огромных рефрежираторах браконьеров. А море недополучало рыбные ресурсы для устойчивого воспроизводства.

Теперь после многочисленных предписаний инспекторов нацпарка убрать незаконные снаряжения, удалось ликвидировать их.





Эта работа представляла некоторую опасность для работников парка со стороны браконьеров, поэтому по распоряжению начальника ГУ НП в Одесской области Николая Семенишина, в «Тузловские лиманы» было отправлено 80 полицейских и нацгвардейцев.



«С вечера 30 октября на 2-м километре песчаной пересыпи НПП «Тузловские лиманы» работала следственно- оперативная группа и ГБР, Нацгвардия и водная полиция. А из акватории Тузловских лиманов в Чёрное море, навстречу восточному ветру, в это время инстинктивно хлынули тысячные стаи кефалевых и другие виды рыб»., — сообщает Русев.

Русев отмечает, что удалось сделать важную намеченную природоохранную работу и выпустить в море лишь часть кефали и другие виды гидробионтов.

«Пишу часть, поскольку уверен, что эта браконьерская орда, так званого института, под прикрытием купленных чиновников во власти от Татарбунар до Киева, под крышей всё ещё коррумпированной Татарбунарской полиции, которой руководит мент Бодюл, будет ещё делать разные попытки по масштабному дерибану рыбных ресурсов Тузловских лиманов. Однако, теперь, у нацпарка появилась хрупкая поддержка полиции области. И надеемся, что часы начальника Татарбунарской полиции на этом посту сочтены», — с надеждой заявляет учёный.

«Море – это, своего рода, магнит, — пишет Иван Русев. — И, раз его полюбив, полюбив его запах, его нрав, его рассветы и закаты, его уникальный животный мир, среди которого умнейшие дельфины, ты с ним не можешь просто так расстаться. Мы все можем по настоящему радоваться нашему прекрасному Чёрному морю, его удивительным обитателям, синему небу над ним, горячему и белому песку, миллионам ракушек на пляже – радоваться и чувствовать всё это – одним, единым цельным миром удивительного природного явления. Так сложилось исторически, что каждое море Земли обладает своими собственными уникальными качествами. Например, Красное море славится красочным и богатым подводным миром, Мёртвое море – считается самым солёным, Средиземное узнаваемо по кристально чистой голубой воде, Балтийское море богато янтарём, Азовское море знаменито отсутствием глубины, Аральское – тем, что стремительно уничтожено человеком в ХХ столетии, а Чёрное – сероводородом и тем, что его солёность в два раза ниже океанической. И вряд ли найдётся море на Земле, которому в научной и художественной литературе повезло больше, чем Чёрному».

Русев напоминает, что 31 октября 1996 года представители правительств Украины, России, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали в Стамбуле Стратегический план по спасению Чёрного моря. Этот день провозглашён Международным днём Чёрного моря для объединения активных и привлечения новых участников природоохранного движения к защите нашего общего моря, широкого вовлечения общественности к решению экологических проблем, укрепления международного партнёрства.

«Между тем, и сейчас по-прежнему остаётся неустойчивая сплочённая общественная позиция, недостаточная осведомлённость, активность и осознание необходимости консолидации усилий учёных, власти, бизнеса и общественности для решения неотложных экологических проблем Чёрного моря, столь важных, как для самой уникальной морской экосистемы, так и для нас — людей, живущих на его берегах», — констатирует эколог.

«Национальный природный парк «Тузловские лиманы», имея под охраной 882,79 га побережья Чёрного моря из общей площади нацпарка 27865 га, желает всем быть непримиримым к любым проявлениям издевательства и глумления над нашим общим, любимым и самым замечательным Чёрным морем, его «братьями и людьми», — резюмировал Иван Русев.

Как сообщала Одесса News, в Одесской областной прокуратуре создана новая структура – подразделение Офиса Генерального прокурора, так называемая экологическая прокуратура.

Фото и видео: Иван Русев/Facebook, Александр Александров/Одесса News

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