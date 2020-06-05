НПП «Тузловские лиманы» отмечают Всемирный день окружающей среды

5 июня по инициативе ООН отмечается Всемирный день окружающей среды.

Как сообщает доктор биологических наук, известный одесский эколог Иван Русев, «красота природы в НПП «Тузловские лиманы» — это яркий свет, озаряющий окружающий природный мир вокруг нас. При этом свете тебе открывается истина, правда, добро. Озаренный этим светом, ты испытываешь приверженность к идее охраны природы и непримиримость борьбы за всё живое, что тебя окружает».

С сегодняшнего дня, когда миру напомнили о необходимости защиты окружащей природной среды, такую красоту дикой природы в национальном природном парке «Тузловские лиманы» будет украшать монументальная статуя кудрявого пеликана, весом в 400 кг, установленная в нацпарке, на Кордоне «Тузловская Амазония».

Как напоминает эколог, 5 июня в 1972 году с трибуны ООН прозвучала проникновенная речь международных деятелей в защиту хрупкого и исчезающего по вине человечества, окружающего природного мира.

«Команда нашего Парка и многочисленные наши друзья, делают всё возможное, чтобы сберечь этот хрупкий и исчезающий мир дикой природы».

Автор статуи — молодой скульптор Тарас Шевченко.

Одесса News сообщала о перелётных птицах, останавливающихся в НПП «Тузловские лиманы» в Одесской области.

Фото: Иван Русев/Facebook