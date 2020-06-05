В Одессе сегодня горела пятиэтажка

5 июня в 10:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Одессе по ул. Героев Обороны Одессы, 72.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.



«По прибытию на место вызова, спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на четвёртом этаже», — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара по лестничной клетке с четвёртого и пятого этажей спасатели эвакуировали 9 человек, из которых 3 детей.

Пожарные локализовали возгорание в 11:16 и ликвидировали в 11:21 на площади 10 м.кв.

Причина пожара устанавливается.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Пожар ликвидировали 26 человек личного состава ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, всего с начала года в Одесской области пожары унесли жизни 35 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово и Слободка Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Одесса, Арциз, Белгород-Днестровский, Измаил, Черноморск, Рени, Южный, пгт Тарутино, Саврань, Великая Михайловка.

Фото и видео: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области