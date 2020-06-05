Одесских «слуг народа» возглавил нардеп Колебошин

Партия «Слуга народа» избрала председателей и членов советов девяти областных отделений политсилы, в том числе в Одесской области.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в Facebook.

По её информации, Одесскую областную организацию возглавил народный депутат Сергей Колебошин.

Также сообщается, что членом совета стал предприниматель, общественный активист Сергей Альперсон.

Кстати. Сергей Колебошин родился 22 ноября 1977 года в Одессе. Окончил Одесский государственный университет имени Мечникова. В 1999-2009 работал лаборантом, учителем физики в Ришельевском лицее, с 2009 года — директор Овидиопольской гимназии. В апреле 2017 назначен заместителем председателя Одесской областной государственной администрации (выиграл конкурс). В 2019 году избран народным депутатом Украины по одесскому избирательному округу №140.

АЛЬПЕРСОН Сергей Яковлевич был учредителем в предприятиях «МИМАНТ», «ИСТ ФАКТОР КАПИТАЛ», ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОЖАН «БОЛЬШАЯ ОДЕССА», «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИСКУССТВ», опытный КВН-щик, давний коллега Президента Украины.