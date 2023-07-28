Нардеп Аристов отдохнул на Мальдивах и лишился депутатского мандата

Верховная Рада Украины на заседании 27 июля поддержала проект постановления №9530 о прекращении депутатских полномочий нардепа от «Слуги народа» Юрия Аристова, которого в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвёздочном отеле.

Об этом в Telegram проинформировал народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

За соответствующий документ проголосовали 320 нардепов.

24 июля журналисты «Слідства.Інфо» со ссылкой на источники сообщили, что замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа от «Слуги народа» Юрия Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвёздочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице.

У СМИ возник вопрос, на каких основаниях 48-летний депутат пересёк украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.

В «Слуге народа» после публикации инициировали немедленное приостановление членства Аристова во фракции.

25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат.

26 июля СБУ сообщила о проведении обысков у Аристова. По данным спецслужбы, нардеп отдыхал на Мальдивах под видом «служебной командировки». Во время обысков у депутата нашли загранпаспорт с отметкой о выезде на Мальдивы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог).

В тот же день в Раду внесли постановление о лишении мандата нардепа Аристова.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал справедливым решение Верховной Рады по Аристову, о чём он сказал во время вечернего обращения 27 июля.

«Киев. Сегодня минус один депутат Верховной Рады Украины. Справедливо», – сказал Президент, добавив, что намерение любого чиновника или народного депутата уехать куда-то за границу следует «проверять до секунды».

«Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнёт», – заявил Зеленский.

Одесса News информировала, что в январе 2023 года заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко провёл в Испании 10-дневные «новогодние каникулы».



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