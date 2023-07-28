Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одесском Доме профсоюзов

28 июля в результате неосторожного обращения граната взорвалась в руках массажиста-реабилитолога, арендовавшего подвальное помещение в одесском Доме профсоюзов.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, в результате взрыва реабилитолог погиб, а его посетитель получил баротравму лёгкой степени.

Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты по управлению взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

«Происхождение боеприпаса полицейские будут устанавливать в ходе досудебного расследования. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с отметкой «несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года тело гражданина с телесными повреждениями, характерными при срабатывании гранаты, было обнаружено во дворе многоквартирного дома на Французском бульваре в Одессе.

Фото и видео: ГУ НПУ в Одесской области

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