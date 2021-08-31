В ближайшие 2 месяца «Традиция и порядок» не побеспокоит одесскую полицию и ЛГБТ

30 августа Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения членам движения «Традиция и порядок» за участие в потасовках с полицией 28 августа, произошедших в ходе и после ЛГБТ-марша.

В ближайшие два месяца 13 радикалов из этой общественной организации проведут под ночным домашним арестом, а лидер одесской ячейки Илья Попков – под круглосуточным, хотя прокуратура просила избрать для него иное место нахождения — СИЗО.

Всего, по данным Нацполиции в Одесской области, привлекается к ответственности 61 человек, устроивших драку со стражами порядка.

Как сообщала Одесса News, 29 августа, вечером, по завершению прайд шествия в центре Одессы группа недовольных акцией молодчиков бросилась к полиции с дракой, применяя слезоточивый газ. Почти 30 полицейских и гвардейцев получили телесные повреждения.

Правонарушителей доставили с Дерибасовской в ​​территориальный отдел полиции. По факту событий там произошедших сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По результатам предварительного расследования были задержаны 15 человек в возрасте 18-25 лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

В отношении ещё 46-ти человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дополнительно родители подростков привлечены к ответственности в соответствии со статьёй 184 КУоАП.

Полицейские отметили, что «никаких провокационных и незаконных действий в регионе не допустят и любые попытки нарушить спокойствие жителей и гостей Одесской области будут пресекаться мгновенно в соответствии с действующим законодательством».

Фото: Facebook/Илья Попков

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