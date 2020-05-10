Для одесской полиции День Победы прошёл «без существенных нарушений»

Правоохранители в полном объёме справились с поставленными задачами, не допустили грубых нарушений общественного порядка и обеспечили безопасность людей во время празднования Дня Победы.

Так охарактеризовала свою работу, проведённую 9 мая, одесская полиция.



Всего за день 9 мая полицейские привлекли к административной ответственности 8 человек, на которых составлено 9 протоколов. Большинство правонарушений зафиксировано в Одессе на Аллее Славы.

Среди нарушений — мелкое хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению полицейского, нарушение правил карантина людей, пропаганда георгиевской ленты.

В частности, жительница Приморского района вывесила на своём балконе георгиевскую ленту, на Аллее Славы полицейские остановили 29-летнего мужчину с такой лентой на одежде.

Кстати, за ношение георгиевской ленты в Украине предусмотрен штраф в размере от 850 до 2 550 гривен или арест на срок до 15 суток.

36-летний житель Одессы на Аллее славы вёл себя агрессивно, нецензурно ругаясь и не реагируя на замечания правоохранителей. В отношении него составили протоколы по ст. 73 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

О деталях этого инцидента полиция не сообщает, но, по информации ТАЙМЕРА, на Аллее Славы произошла потасовка между одесситами и активистами националистических организаций. Конфликт начался с перепалки, после чего произошла небольшая драка. Одного из оппонентов националистов достаточно жёстко задержали сотрудники полиции. По словам очевидцев, инициатором конфликта стала известная активистка Алёна Балаба: заметив на запястье одной из женщин ленточку, похожую не георгиевскую, она попыталась её сорвать. За женщину вступился её спутник, который попытался сначала оттолкнуть активистку, а затем ухватил её за волосы.

Были и другие сюрпризы для одесской полиции, о чём она не сообщает: в честь Дня Победы неизвестные частично раскрасили в чёрный и оранжевый цвета знак на въезде в Одессу со стороны Овидиопольской дороги.

Фото раскрашенного знака опубликовали очевидцы в социальных сетях.



Сразу несколько праздничных автопробегов, которые решили организовать ко Дню Победы представители различных политических сил, были сорваны 9 мая усилиями одесской полиции.

Так, в районе села Гвардейское, где расположен мемориал 412 батареи береговой обороны, были заблокированы автомобили представителей Партии Шария, которые планировали отсюда начать свой автопробег. Полицейские, сославшись на запрет проведения массовых мероприятий в условиях карантина, запретили автомобилям с символикой выезд с территории парковки у мемориала.

Аналогичная судьба постигла автопробег «Оппозиционной платформы — За жизнь», который должен был стартовать с Морвокзала. Правда, нардеп от политической силы Николай Скорик утверждает, что в итоге проехать по городу представителям партии всё–таки удалось.

Не повезло и «слуге народа» Артёму Дмитруку: его автопробег заблокировала полиция в районе Балковской. Присутствие самого нардепа не произвело на правоохранителей никакого впечатления, хотя, по словам очевидцев, Дмитрук вполне недвусмысленно пригрозил полицейским, что будет привлекать их к ответственности за самоуправство.

Впрочем, сил полиции на все пробеги, похоже, не хватило: колонна автомобилей, собравшаяся у Оперного театра, благополучно проехала по маршруту, финишировав у стадиона «Черноморец» в парке Шевченко. Участники этого автопробега отрицали свою причастность к каким–либо политическим силам, а на авто отсутствовала какая–либо политическая символика.

Ещё несколько автоколонн без какой-либо символики, кроме флагов Одессы, были замечены также в других районах Одессы — например, на Таирова и Черёмушках.

Общественный порядок в Одессе обеспечивали около тысячи полицейских и нацгвардейцев. Их работу координировал развернутый в Главном управлении Нацполиции области ситуационный центр.

Фото: Нацполиция Одесской области, ТАЙМЕР