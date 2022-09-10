В Одесской области 7-летний сирота сидел на цепи

В Одесской области полицейские начали расследование по факту пыток мальчика, которого сажали на цепь.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в ходе мониторинга интернет-сети правоохранители обнаружили видео, на котором малолетний мальчик сидел на земле, привязанный за ногу к опоре металлической цепью.

Полицейские установили, что на видео семилетний мальчик, проживающий в Березовском районе вместе с родной тётей и её семьёй, которая взяла опеку над племянником после смерти его родителей.

В полиции утверждают, что эта семья на учёте службы по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах не состоит. Ранее информации о конфликтах в семье или противоправных действиях в отношении детей в органы полиции не поступало.

«Семья находится под социальным сопровождением государства, как опекунская, поэтому социальные работники вместе с полицейскими ранее посещали указанную семью по месту жительства, семья имела надлежащие условия для проживания и развития детей», — утверждают в полиции.

В ходе опроса правоохранителями членов семьи и их соседей дядя мальчика пояснил, что привязал его пока жены не было дома. Причина в том, что якобы ребёнок вредничает, не слушается и убегает из дома. В то же время, по словам соседа, снявшего инцидент на телефон, он был свидетелем неоднократного совершения домашнего насилия в отношении ребёнка.

«Вместе с тем, указанный инцидент (привязывание к цепи, — ред.) имел место в июне текущего года, однако сосед в полицию не обратился, аргументируя это тем, что не хотел портить отношения с соседями. Совместно со службой по делам детей была проведена оценка уровня безопасности ребёнка и принято решение об изъятии мальчика из семьи. Сейчас он временно находится в больнице», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о дальнейшей судьбе мальчика.

В Единый реестр досудебных расследований полицейские внесли сведения по трём статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 126-1 (домашнее насилие), ч. 1 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершённые в отношении малолетнего).

Полицейскими проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, привлечения виновных к ответственности.

Как сообщала Одесса News, 43-летнего жителя Одесской области, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетнего племянника, задержали в сентябре 2022 года правоохранители региона.

Фото иллюстративное

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе событий