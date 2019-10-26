В Одессе на Греческой в результате драки с иностранцами погибли 2 человека

В ночь на 26 октября на Греческой площади произошла кровопролитная массовая драка, в которой, с одной стороны, участвовали молодые одесситы, а с другой — группа иностранцев.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

«От полученных травм два человека погибли, ещё один — в тяжёлом состоянии в больнице», — говорится в сообщении.



Отмечается, что происшествие произошло ночью на Греческой площади. Иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары. Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанёс ранения не только одесситам, но и своему земляку.

В ходе столкновения были травмированы три человека. От полученных ранений двое из них умерли: 28-летний местный житель — на месте происшествия, а 21-летний иностранец — в медицинском учреждении. Ещё один пострадавший 30-летний одессит сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Приморского отдела полиции по горячим следам установили и задержали 24-х, 26-ти и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы как умышленное убийство (ч.2 ст.115), покушение на убийство (ст.15, ч.1 ст.115) и хулиганство (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленникам уже сообщено о подозрении по этим статьям. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное законом за совершённое, — пожизненное лишение свободы.

Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, 22 октября в Суворовском районе Одессы водитель мопеда, нарушая ПДД, двигался на красный сигнал светофора, едва не наехав на пешехода. Между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку. Мопедист ножом ударил 29-летнего одессита в живот.