В бою за Украину погиб одессит Артём Орлянский, светлая ему память

22 августа братия Свято-Ильинского мужского монастыря отпела военнослужащего ВСУ, одессита Артёма Орлянского, погибшего на Купянском направлении.

Об этом сообщала Одесская епархия УПЦ.

Теперь страницу Артёма в Facebook ведёт его мама — Ирина.

Артём Орлянский служил в 95-й десантно-штурмовой бригаде в специальном подразделении разведчиков. Он погиб в селе Ольшане в Купянском районе Харьковской области, когда возвращался из задания.

По словам Ирины Орлянской, это произошло из-за отсутствия дронов: «Они ходили на минус, как говорится. Они были на задании, возвращались, они не имели поддержки разведчиков, не имели поддержки дронов. Зато у россиян были такие дроны и они их засекли». И когда они возвращались с задания, то попали уже в готовую засаду. И там он получил сначала пулевые ранения. А потом их накрыли ещё кассетными снарядами».

Одесса News сообщала, что 17 августа при выполнении боевого задания на Донецком направлении отдал жизнь 29-летний офицер из Одессы, разведчик, кавалер двух орденов Богдана Хмельницкого Сергей Мрачковский.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Артём Орлянский, Одесская епархия/Facebook

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