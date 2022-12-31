В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Соляник, светлая память

Одесская область попрощалась с погибшим защитником из села Нерубайское Одесской области Дмитрием Анатольевичем Соляником.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нерубайской сельской территориальной громады.
Герой ушёл из жизни под городом Марьинка в Покровском районе Донецкой области.
Прощание с военнослужащим прошло в центре села Великая Долина.
Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в Килии Одесской области прощались с погибшим во время выполнения боевого задания 27-летним жителем города, старшим матросом Олегом Пукай.
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Фото: Нерубайская сельская территориальная громада/FacebookБольше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod