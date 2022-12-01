Олимпийский чемпион из Одессы Юрий Чебан выставил 3 своих медали на аукцион

Двукратный олимпийский чемпион по гребле Юрий Чебан из Одессы выставил все свои три олимпийские медали (золото Лондона-2012 и Рио-2016, а также бронзу Пекина-2008) на благотворительный аукцион.

Об этом сообщает отделение НОК Украины в Одесской области.

Отмечается, что средства от продаж спортсмен направит на помощь тем людям, которые пострадали во время войны, которая продолжается сейчас в Украине.

Аукцион стартовал 23 ноября и завершится 10 декабря. Стартовая цена: золотых медалей – 10000 долларов, бронзы – 5000. Аукцион проходит на платформе «SCP Auctions», которая имеет более чем 40-летний опыт в проведении именно спортивных аукционов (компания основана в 1979 году) и считается мировым лидером в этой сфере.

«На аукцион обычно выставляются ценные спортивные вещи (медали, форма, спортивный инвентарь и т.д.), имеющие высокую историческую ценность. Олимпийские медали Юрия Чебана уже выставлены на сайте SCP Auctions, так что каждый желающий может принять участие в этом аукционе и тем самым помочь украинцам, пострадавшим во время войны.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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