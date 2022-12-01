Первая леди Турции посетила детдом, в котором разместили детишек из Одессы

Супруга Президента Турции Эмине Эрдоган посетила детский дом, где разместили эвакуированных из Одессы воспитанников детдома «Солнышко».

Об этом сообщает Укринформ.

«Никто не хочет войны. Мы против того, чтобы кто-то терял родителей или вынужден был уезжать из своей страны. Желаю, чтобы эта война как можно быстрее закончилась, чтобы раны зажили, и все могли благополучно вернуться в свои дома”, — сказала первая леди Турции.

Она напомнила, что об эвакуации питомцев из одесского детского дома в Турцию было договорено на встрече с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Эмине Эрдоган сопровождали министр по вопросам семьи и социальных служб Дерья Яник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар с супругой, консул Украины в Турции Андрей Билык.

«Мы благодарны Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и первой леди Эмине Эрдоган за эту возможность обеспечить нормальное детство для детей, оставшихся без родительской опеки, за заботу и поддержку. Чуть больше недели назад эти дети пугались звуков сирен, вынуждены были спускаться в бомбоубежища. Таким образом, Россия пыталась украсть их детство. Сегодня же они слышат весёлые детские песни, получают подарки, играют и с детской безмятежностью открыты к познанию нового», — сказал Василий Боднар.

По его словам, дети будут находиться здесь, пока не станут безопасными условия для их возвращения в Украину.

Посол также отметил, что Эмине Эрдоган интересовалась состоянием здоровья детей и их самочувствием после эвакуации.

Предварительно было получено согласие на оказание необходимой помощи одному из детдомовцев, который имеет особый диагноз и которому из-за войны не могли провести запланированную операцию.

Как сообщала Одесса News 25 ноября, первая леди Украины Елена Зеленская договорилась с супругой президента Турции Эмине Эрдоган об эвакуации двух детских домов из Одесской области.

Фото: Укринформ

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