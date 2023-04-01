402-й день войны: Cмеёмся — значит, не сдаёмся

Начались 402-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Как сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 1 апреля, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Для авиаударов противник задействовал 6 ударных БПЛА типа «Шахед-136», однако все они были уничтожены нашими защитниками, — говорится в оперативной сводке.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отражено 70 атак противника на этих направлениях. Самые интенсивные бои продолжаются в населённых пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Враг не перестаёт штурмовать город Бахмут, пытаясь взять его под полный контроль.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населённые пункты рядом с линией боевого столкновения в Харьковской и Луганской областях.

На Шахтёрском направлении в течение минувших суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, осуществил обстрелы населённых пунктов Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции.

Как сообщала Одесса News, 29 марта в Одессе министр обороны Украины Алексей Резников встретился с министром обороны Хорватии Марио Баножичем для обсуждения вопросов по усилению ПВО, помощи в гуманитарном разминировании, укреплению военного сотрудничества.

На главном фото боец 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Фото: Генштаб, ОК «Юг», Главнокомандующий ВСУ/Facebook

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