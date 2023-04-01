В бою за Украину погиб стрелок ВСУ, житель Одесской области Владислав Неизвестных

На фронте погиб 30-летний житель села Парканцы Раздельнянской громады Одесской области Владислав Неизвестных.

Об этом сообщила местная газета «Вперёд» в Facebook.

Старший сержант, стрелок-зенитчик зенитного ракетного взвода погиб 3 марта во время выполнения боевых задач в районе населённого пункта Дубово-Васильевка Донецкой области. В результате миномётного обстрела получил ранения, не совместимые с жизнью.

11 марта погибшего героя похоронили в его родном селе Парканцы со всеми воинскими почестями.

Как сообщала Одесса News, на фронте 7 марта погиб младший сержант Павел Гадюка из села Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области.

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Фото: Раздельнянская райгазета «Вперёд»/Facebook

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