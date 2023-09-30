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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Роман Гаврилюк, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Роман Гаврилюк, светлая ему память

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9 августа во время выполнения боевого задания под Красногоркой Донецкой области погиб старший оператор-огнемётчик, младший сержант из города Рени Роман Гаврилюк.

Об этом сообщили в пресс-службе Измаильской районной государственной администрации. 

Одесса News информировала, что 12 августа 2023 года Южненская громада попрощалась с погибшим 18 марта 2022 года во время выполнения боевого задания в Николаеве жителя села Сычавка Лиманского района Одесской области, боевым медиком взвода морской пехоты Олегом Чебаном.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Измаильская РГА/Facebook

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