471-й день войны: Работа ВСУ очень успешна на Таврийском направлении

Начались 471-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины на Таврийском направлении выполнили 1522 огневые задачи, — проинформировал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

«Силы обороны систематически уничтожают неприятеля на Таврийском направлении. Работа наших воинов очень успешна. Враг находится в обороне и пытается остановить наши силы», – написал командующий.

По его данным, потери российских войск убитыми и ранеными составили более трёх рот за сутки.

«Уничтожены и повреждены 57 единиц военной техники противника. В частности, 12 танков, пять БМП, гаубица 2С19 «Мста-С», САУ 2С3 «Акация», САУ 2С1 «Гвоздика», РЭБ «Зоопарк”, ЗРК «Бук-М2”, две единицы БМ-21 «Град», ЗРК «Стрела-10», САУ «Мста-С», – перечислил он.

Также, по информации командующего, были уничтожены пять российских складов с боеприпасами.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 9 июня, в Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, нанёс авиаудары в районах Новополь Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области и Змиевка, Берислав, Казачье Херсонской области, совершил артобстрелы населённых пунктов Бурлацкое, Зелёное Поле, Новосёлка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Берислав, Антоновка, Днепровское Херсонской области и города Херсона.

Отмечается, что во временно оккупированном Крыму, в частности, в Симферополе, наблюдается тенденция умалчивания местными СМИ факта уничтожения российскими оккупантами Каховской ГЭС и последствий этой катастрофы.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 9 июня в период с 22.00 до 04.00 российские захватчики нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами «Shahed-136/131» и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

На главном фото ВМС ВСУ 25-летний сумчанин (псевдо «Чиж») после объявления мобилизации проходил службу в тыловой части города Одессы. Поняв, что хочет защищать Украину именно с оружием в руках, перевёлся в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, в составе которой защищает родную землю от оккупанта. Получил 5 контузий.

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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