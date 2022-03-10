Кулеба-Лавров: что на столе переговоров у украинского министра

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 марта во время рабочего визита в Анталию провёл переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, которому рассказал о главных требованиях Украины к России во время предстоязих перегооров с российским министром Лавровым.

Как сообщила в Facebook, глава украинской дипломатии проинформировал своего турецкого коллегу об актуальной обстановке российского вторжения, военных преступлениях и целенаправленных обстрелах войсками РФ гражданских объектов в украинских городах, в результате которых гибнут мирные люди, в том числе дети.



Дмитрий Кулеба очертил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на встрече с Лавровым. Это, в частности, немедленное прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах, вывод российских войск с территории Украины.



Украинский министр призвал Турцию продолжить работу с Москвой, чтобы она прекратила кровопролитие в Украине.

Кстати. Трёхсторонняя встреча министров иностранных дел Украины, Турции и России состоится в рамках Анталийского дипломатического форума 10 марта. В 12:00 Дмитрий Кулеба проведёт пресс-конференцию по её итогам. Как сообщала Одеса News, в Беларуси состоялись три раунда переговоров между Украиной и Россией о прекращении военных действий.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.