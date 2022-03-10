15-й день войны: ВСУ сдерживают наступление врага

Пошли пятнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Защитники Одессы надёжно сдерживают вражеские корабли, которые ранее приближались к побережью города. В настоящее время эскадры ЧФ перебазировались к крымскому мысу Тарханкут и озеру Донузлав.

«И не прослеживается пока их намерение высаживать морской десант на наше побережье, зная, чем это для них закончится», – отметил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своей странице в Facebook.

По его словам, врага сдерживают на рубежах суходола, в частности, на позициях «Херсон–Николаев–Кривой Рог–Вознесенск–Нововоронцовка Херсонской области».

По оперативной информации Генштаба ВСУ, состоянием на 06.00 10 марта, «силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идёт круговая оборона города Мариуполя».

Вместе с тем, продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Отмечается, что на Сиверском направлении украинские защитники удерживают оборону Чернигова.

Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева. «Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам…, удерживает определённые оборонные рубежи», — говорится в сводке Генштаба. Утром 10 марта в западных окрестностях столицы продолжаются артиллерийские бои, — заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала «Рада».

Группировка Воздушных Сил ВСУ отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

Отмечается, что «противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародёрства».

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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