Ночью 8 мая враг снова атаковал Одесскую область

Ночью 8 мая враг вновь атаковал территорию Одесской области.
По сообщению Оперативного командования «Юг», враг нанёс ракетный удар с самолётов стратегической авиации.
«Ракеты типа Х-22 враг направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье. Спасатели работают над ликвидацией пожаров», — говорится в оперативной сводке.
Отмечается, что данных о пострадавших не поступало, однако эта информация уточняется.
Позже председатель Общественного совета Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук уточнил, что попадание произошло в склады «крупной строительной компании».
«Российские оккупанты атаковали Одесщину около полуночи с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Всего осуществлено восемь пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым)», — добавил он.
Как сообщала Одесса News, Россия ночью 4 мая атаковала Одессу 15 дронами-камикадзе Shahed-131/136 иранского производства.
Фото: ОК «Юг»/Facebook
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod