Ночью 8 мая враг снова атаковал Одесскую область

Ночью 8 мая враг вновь атаковал территорию Одесской области.

По сообщению Оперативного командования «Юг», враг нанёс ракетный удар с самолётов стратегической авиации.

«Ракеты типа Х-22 враг направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье. Спасатели работают над ликвидацией пожаров», — говорится в оперативной сводке.

Отмечается, что данных о пострадавших не поступало, однако эта информация уточняется.

Позже председатель Общественного совета Одесской облвоенадминистрации Сергей Братчук уточнил, что попадание произошло в склады «крупной строительной компании».

«Российские оккупанты атаковали Одесщину около полуночи с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Всего осуществлено восемь пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым)», — добавил он.

Как сообщала Одесса News, Россия ночью 4 мая атаковала Одессу 15 дронами-камикадзе Shahed-131/136 иранского производства.

Фото: ОК «Юг»/Facebook

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