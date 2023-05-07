«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 37-й)

Попри війну, попри всі екологічні негаразди Національний природний парк «Тузлівські лимани», що в Одеській області, живе своїм, тиловим життям.

У цю пору над Тузлівськими лиманами, над степовими ділянками, через Південну Бессарабію України вже майже тиждень масово летять казкові птахи — бджолоїдки.

Як повідомляє знаний одеський еколог, професор, доктор біологічних наук Іван Русєв, «вперше я побачив їх 23 квітня. За день їх пролітає декілька тисяч. Якщо атмосферний тиск низький, їх можна бачити десь поруч і дивитись, як вони полюють за комахами. А особливо чутно, як вони специфічно «співають», перегукуючись. Їх можна зараз бачити повсюдно, особливо над природними територіями НПП, де є природна їжа».

За спостереженнями доктора біологічних наук, на період міграції на ночівлю бджолоїдки зазвичай влаштовуються на деревах або в чагарниках. Вільний від полювання час бджолоїдки присвячують догляду за опірінням, старанно змащуючи і розгладжуючи дзьобом кожну пір’їнку. Вони часто купаються в піску або воді, щоб позбутися паразитів, а під час дощу приймають душ, розпустивши хвіст і крила.

«Проліт ще буде тривати більше місяця», — пише дослідник.

Описуючи красу заповідної зони, професор вкотре звертає увагу на екологічні негаразди.

«Відомо,- пише Іван Русєв, — Тузлівські лимани — це водойми, які живуть безпечно, коли є потік води з моря і, звісно, важливо, щоб вода з малих річок поступала в лимани. І щоб на водозбірному шляху не було сміття. І ось одна така річка з цікавою назвою Сарияри, яка тече біля с. Жовтий Яр Дивізійської громади Білгород-Дністровського району Одеській області, де головою є Скалозуб В. Річка та і саме гирло річки впадають в лиман Карачаус і вони включені в межі Національного природного парку. На фото можна подивиться на неймовірно засмічені прилеглі до річки території і як виглядає сама річка».

Іван Русєв зауважує, що «річка затиснута величезними полями, які «безмежно забруднюються хімікатами. Між тим, голова цієї громади разом з іншими невігласами — головою Лиманської громади Резніченко В. та головою Білгород-Дністровської громади Мельніченко Г. — діють проти державних інтересів, мріють і роблять все для того, щоб позбутися керівництва Нацпарку. Позбутися, тому що адміністрація нацпарку, як ніколи, заважає їм реалізовувати власні плани по забрудненню та дерибану державних природних ресурсів, протидіє реалізації їх антидержавницьких планів».

Одесса News писала про конфлікт керівництва НПП з цими чиновниками, але відповіді від руйників дикої природи не отримала.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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