В Одесскую область прилетели тундровые лебеди

Тундровые лебеди прилетели в Национальный природный парк «Тузловские лиманы».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

«Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) и Малый лебедь, или Тундровый лебедь (Cygnus bewickii) — очень редкие для Украины виды птиц и занесены в Красную книгу», — пишет эколог.

Малый лебедь характерен для тундры Евразии и гнездятся в ней от севера Фенноскандии до дельты Колымы, а также на западных островах Ледовитого океана, — отметил Русев.

Зимуют эти два вида в Украинском Причерноморье. Сейчас в НПП «Тузловские лиманы» уже прилетело более 200 птиц Кликуна и пара десятков Малого лебедя.

Фото: Facebook\Иван Русев