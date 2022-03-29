В Тузловские лиманы прилетели удоды, пугающие захватчиков

В Национальный природный парк «Тузловские лиманы» в Одесской области прилетели удоды.

Об этом сообщает доктор биологических наук, профессор, одесский научный журналист Иван Русев на своей странице в Facebook.

По информации учёного, эта удивительная птица со своеобразной чёлкой, похожей на корону, упоминаемая в Библии и Коране, прилетела к нам из Африки.

«По одной из легенд, удоды были любимыми птицами мудрого царя Соломона. Они охраняли его покои, и в награду за свой труд птицы попросили у него царскую корону. И он приказал своему златокузнецу изготовить копии корон», — информирует учёный.

Также Иван Русев напоминает, что удод — национальный символ Израиля. «В 2008 году, в 60-ю годовщину образования государства Израиль, по инициативе Министерства экологии этой страны, был объявлен конкурс на птицу, которая станет национальным символом. И им, конечно же, стал удод. И следует надеяться, что если он к нам уже прилетел, значит, Израиль активнее станет помогать Украине преодолеть варваров», — считает Русев.

Русев уверен, что «удоды, как и другие птицы во время миграции, помогают украинцам в борьбе с орками, дезориентируя их на местности и заставляя варваров вздрагивать от каждого шороха, свиста и звука украинских птичьих крыльев и украинской земли».

«Я — голос безголосой природы, и я, как и многие мои коллеги и друзья в Украине и за рубежом, буду бороться и за природу, и за мою страну Украину до победного конца. Украина обязательно возродится!», — резюмировал одесский учёный.

Как сообщала Одесса News, одесский эколог Иван Русев с первых дней войны обратился к «демократической человечности мира» по поводу российской военной агрессии против Украины.

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