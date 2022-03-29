О чём договорились переговорщики Украины и РФ в Турции

29 марта в Стамбуле (Турция) завершились переговоры делегаций Украины и РФ.

Пресс-конференция по итогам переговоров транслировалась в эфире национального телемарафона «UA.Разом».

Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор о международных гарантиях безопасности, — заявил на пресс-конференции член украинской делегации, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Александр Чалый.

«Договор о гарантиях безопасности – это возможный дипломатический формат окончания войны. Это возможность восстановить дипломатическими методами территориальную целостность Украины», – подчеркнул он.

«Если Украина становится объектом агрессии, или любого военного нападения, или любой военной операции, мы вправе в течение трёх дней требовать немедленных консультаций. И если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, то страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружения и даже закрыть воздушное пространство. Это ключевые требования. Если нам удастся закрепить эти положения, то Украина будет готова фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета, что исторически уже зафиксировано в нашей декларации о суверенитете», – заявил дипломат.

В случае подписания такого договора Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы или военный контингент, а также не вступать в военно-политические союзы. Проведение международных военных учений на территории Украины будет проводиться по согласию стран-гарантов, — сказал Чалый.

Он добавил, что в течение следующих двух недель делегации будут продолжать обсуждать проект договора.

Как сообщил глава украинской делегации на переговорах, председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль.

Договор о гарантиях безопасности для Украины, предложенный Киевом, будут выносить на всеукраинский референдум перед ратификацией в Верховной Раде. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Имплементация решения договора по гарантиям безопасности будет следовать такой процедуре: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию относительно этого договора, относительно того, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. Это ключевое. То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас», – добавил Подоляк.

По его словам, договор предлагает также «зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя».

По его словам, вопрос ОРДЛО будет обсуждаться отдельно президентами Украины и РФ.

Россия в рамках переговоров о прекращении огня больше не требует «денацификации» Украины, а также согласна на её вступление в ЕС, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО, написала Financial Times (FT).

Возможное соглашение о прекращении боевых действий, которое обсуждают украинская и российская стороны, включает, в частности, отказ Украины от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности и перспективу вступления в ЕС, рассказали проинформированные собеседники издания на условиях анонимности.

При этом в проекте документа нет трёх первоначальных основных требований РФ — «денацификации», «демилитаризации» и правовой защиты русского языка в Украине, добавили источники FT.

До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. «Продолжение войны не принесёт никому пользы», – отметил Эрдоган, добавив, что «прекращение огня и мир отвечают интересам всех стран Черноморского региона».

Эрдоган также подчеркнул, что Турция, как страна, «ставшая свидетелем многочисленных бед в регионе, предприняла и продолжает делать всё возможное для того, чтобы трагическая картина не имела место на севере Чёрного моря».

Как сообщала Одесса News, с конца февраля Украина и Россия провели три очных раунда переговоров о прекращении войны.

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