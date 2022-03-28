Переговоры Украины и РФ могут начаться утром 29 марта в Стамбуле

Украино-российские переговоры могут начаться 29 марта в 10.00.

Об этом сообщила в Telegram спикер парламентской фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук.

«По словам Давида Арахамии (главы фракции, — ред.), начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем», – добавила она.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 28 марта сообщил, что очередной раунд переговоров между Украиной и РФ начнётся сегодня, 28 марта, в Турции. Арахамия рассказал, что они состоятся 28–30 марта.

Как сообщала Одесса News, уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. «Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть», – заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; «денацификация»; отмена «помех» для широкого употребления русского языка; признание «ДНР» и «ЛНР»; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Также 10 марта прошли переговоры министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

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