Из украинских портов уже вышли 12 судов с агропродукцией и направляются в семь стран мира. Тем временем в порт «Черноморск» прибыло второе судно под загрузку – балкер Osprey S.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Администрация морских портов Украины» в Facebook.

«Мы уже можем констатировать факт, что «зерновой коридор» заработал в двух направлениях — на выход и на вход в порты Украины. Следующая цель — выйти на месячный объём перевалки трёх и более миллионов тонн сельскохозяйственной продукции с интенсивностью около 100 судов ежемесячно», — рассказал глава АМПУ Алексей Востриков.

Отмечается, что портовые буксиры завели сухогруз Osprey S под флагом Либерии в зерновой терминал, где сегодня начнётся погрузка судна экспортным зерном.

Как сообщала Одесса News, за девять дней работы «зернового коридора» из украинских морских портов экспортировали более 370 тысяч тонн аграрной продукции. 9 августа очередные 70 тысяч тонн продовольствия «зерновым коридором» отправились из порта Черноморск — RAHMI YAGGI, которое доставит 5,3 тыс. тонн продовольствия в Турцию и ещё около 65 тыс. тонн кукурузы балкер-панамакс OCEAN LION доставит в Южную Корею.

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