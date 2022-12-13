Генштаб ВСУ зафиксировал отвод войск РФ из двух сёл на левобережье Херсонской области

10–11 декабря украинские военные зафиксировали отвод оккупантов из районов населённых пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области, которые находятся в левобережной части региона.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооружённых сил Украины, опубликованной в Facebook 13 декабря.

Также сообщается, что Россия проводит ротацию части своих подразделений на херсонском направлении.

«На херсонском направлении командование российских оккупационных войск проводит ротацию отдельных подразделений. Оккупанты, прибывающие во временно захваченные населённые пункты, заселяются в оставленные и принудительно «освобождённые» местными жителями помещения», – говорится в сводке.

Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в городе Луганск один из корпусов роддома оккупанты переоборудовали под военный госпиталь. А в городе Мелитополь в качестве военного госпиталя используются помещения детского санатория. Для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из Российской Федерации.

Кроме того, сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления и 6 районов сосредоточения личного состава российских захватчиков и склад горюче-смазочных материалов.

Как сообщала Одесса News, воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили у оккупантов БМП-1АМ «Басурманин» и вскоре применят её против противника.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook, Минобороны Украины

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