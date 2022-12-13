Чем завершился саммит «Большой семёрки»

12 декабря состоялась онлайн-встреча лидеров G7 – Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии, Канады и США. На ней присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

Лидеры «Большой семёрки» на онлайн-встрече договорились продолжать поддержку Украины, в частности финансовую, в её полномасштабной войне с Россией, — говорится в заявлении по итогам встречи, опубликованном на сайте G7, информирует издание ГОРДОН.

«С целью поддержки реконструкции, восстановления и экономического оздоровления Украины мы создадим многостороннюю координационную платформу для доноров совместно с Украиной и нашими международными партнёрами, а также в тесном сотрудничестве с соответствующими международными организациями и международными финансовыми институтами», – говорится в сообщении.

С помощью этой платформы страны G7 планируют координировать существующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки Украине.

При платформе будет создан секретариат, а также будут назначены представители от правительств G7, первая встреча которых планируется на январь 2023 года.

Лидеры стран «Большой семёрки» в который раз осудили войну РФ против Украины и пообещали привлечь всех виновных к ответственности.

«В этом году перед лицом незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины мы как никогда тесно сплотились вместе, вместе с Украиной и в неослабевающей приверженности нашим общим ценностям, основанным на правилах многостороннего порядка и международного сотрудничества», – говорится в заявлении.

Лидеры G7 подтвердили свою неизменную поддержку и непоколебимую солидарность с Украиной и осудили «продолжающиеся бесчеловечные и жестокие нападения России на важнейшие объекты инфраструктуры, особенно на объекты энергетики и водоснабжения».

«Напоминаем, что неизбирательные нападения, а также нападения на гражданское население или гражданские объекты являются военным преступлением. Мы также осуждаем тех, кто поддерживает незаконную войну Путина», – отметили лидеры «Большой семёрки».

В заявлении говорится, что страны G7 намерены помочь Украине отремонтировать, восстановить и защитить её критически важную энергетическую и водную инфраструктуру, а также подготовиться к зиме.

«Наша цель состоит в том, чтобы России в конечном итоге пришлось заплатить за восстановление критически важной инфраструктуры, повреждённой или разрушенной в результате её жестокой войны. Военные преступления и другие злодеяния не должны оставаться безнаказанными. Мы привлечём президента Путина и всех виновных к ответственности в соответствии с международным правом», – сказано в сообщении.

Также лидеры G7 пообещали продолжить мобилизацию международной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить её неотложные финансовые потребности.

«Агрессивная война России должна закончиться. До сих пор мы не видели никаких доказательств того, что Россия привержена устойчивым мирным усилиям. Россия может немедленно закончить эту войну, прекратив свои нападения на Украину и полностью и безоговорочно выведя свои войска с территории Украины… Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и на тех, кто обходит или подрывает наши ограничительные меры. Мы будем продолжать защищать уязвимые страны, серьёзно пострадавшие от последствий агрессивной войны России и использования ею энергии и продовольствия в качестве оружия», – подытожили авторы заявления.

Как сообщала Одесса News, 12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран «Большой семёрки», предложив созвать Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как можно реализовать украинскую формулу мира.

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